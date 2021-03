Para este martes está programada la formalización de Jorge Escobar Escobar, el tío abuelo de Tomás Bravo, quien fue tomado detenido como presunto responsable de la muerte del niño.

Pese a ser la última persona que vio con vida al pequeño y principal sospechoso de los funcionarios de la línea investigativa, su familia sigue respaldando su inocencia.

Su hijo, Jorge Escobar comentó al matinal Bienvenidos que la detención de su padre ha afectado directamente a la integridad de la familia e insisten que esperan dar con los reales responsables del crimen.

Según Escobar, su padre “es una persona buena de corazón, tiene sus defectos como cualquier ser humano, pero no es capaz de hacer algo así, yo meto las manos al fuego por él”.

El hombre explicó que el tío abuelo del pequeño de Lebu se “sentía culpable, decía que no tenía que haber dejado a su guachito solo ahí, era el único error que había cometido. Lo único que quería él era que apareciera con vida, teníamos la esperanza de que el niño iba aparecer con vida y de que toda esta pesadilla se iba a terminar”.

“Para mí es inocente. Él me crio a mí, yo de chico he dormido con él, crio a la mamá de Tomás, y ahora se estaba dando el trabajo de criar a Tomás también, si fue la maldita mala suerte la que los separó a los dos, sólo fue eso no más y fue la última persona que lo vio con vida, pero no hay nada que lo acuse”, aseguró.

Además, cree que sería otra persona la responsable de raptar al menor y sostuvo que “a ese niño lo sacaron, alguien lo sacó. No sé si fue por maldad, pero alguien sacó al niño. No sé si después le dio miedo y lo fueron a dejar allá”.

Finalmente, afirmó que teme “que las personas responsables se estén riendo de nosotros”.