Un triste desenlace tuvo un habitante de un edificio en Macul. Se trataba de un joven de 33 años y padre de una recién nacida, quien el pasado domingo falleció tras ahogarse en una piscina del edificio. “No estaba nadie cuidando la piscina”, dice una residente del lugar, mientras que otro vecino apunta a que “es una negligencia de ellos por su lento actuar, no se aplicaron protocolos de emergencia”. Algunos habitantes indican que el condominio no respondió de manera oportuna y que fueron los vecinos quienes prestaron los primeros auxilios, una versión diferente a la entregada por la administración que afirma que la víctima habría estado practicando aguantar la respiración bajo el agua cuando ocurrió la tragedia. Si bien la normativa no obliga tener salvavidas, los conserjes sí deberían estar capacitados para responder, por ejemplo, con maniobras de reanimación.