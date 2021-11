Con la alerta mundial por la nueva variante ómicron del COVID-19, las autoridades del Ministerio de Salud anunciaron nuevos cambios al Plan Fronteras Protegidas, prohibiendo el ingreso de extranjeros no residentes que hayan estado en los últimos 14 días en ciertos países de África, y también se pospondrá la habilitación de pasos terrestres, como lo son los de Chacalluta, Pino Hachado y Colchane.

En medio de esta compleja situación, el pasado domingo se reportó el fallecimiento de un hombre de 55 años, quien intentó cruzar nadando hacia territorio chileno desde Argentina, y cuyo cuerpo fue hallado en el río Jeinimeni, Región de Aysén, zona límite entre ambos países.

De acuerdo con lo reportado por el grupo Queremos ver a nuestros Familiares a través de Facebook, se trataba de Santiago Foitzick Arias.

Según detallan medios como ITV Patagonia, habría intentado llegar al país porque tenía familiares en Chile Chico, ciudad fronteriza que limita con Argentina, y ante la desesperación por el cierre de las fronteras desde el comienzo de la pandemia, quiso remediar la situación utilizando este paso ilegal para visitar a sus seres queridos.

Junto a lo anterior, en redes sociales llamaron a una marcha para este martes 30 de noviembre en homenaje a Santiago. Asimismo, invitaron a autoridades de ambos países a acompañarlos en ese encuentro y unirse a los familiares que se han visto afectados por este suceso.

Sumado a lo anterior, desde el grupo dieron a conocer una carta abierta en la que explicaron su situación, exponiendo que “ha pasado ya un año y nueve meses desde el cierre absoluto de las fronteras terrestres, tiempo en el cual, nuestras familias se han visto afectadas por el distanciamiento y separación física, provocando angustias, preocupaciones y estados emocionales delicados“.

“Hay hijos en Argentina y padres en Chile, o viceversa; hay hermanos, sobrinos, nietos, que lo único que desean es verse físicamente. Las videollamadas no alcanzan para reconfortar nuestros corazones”, añade la agrupación en el escrito, apuntando a que “tanto el gobierno de Chile como el gobierno argentino, no contemplan estos estados de angustias y preocupaciones y no han hecho nada más que ilusionarnos cuando mencionaban fechas de presuntas reaperturas que finalmente no ocurrían”.

Finalmente, enviaron sus condolencias a los familiares y amigos de Santiago Foitzick Arias.