Cerca de un millón y medio de huevos desechó la avícola Andina de San Antonio en una fosa al no poder comercializarlos debido a una huelga de los trabajadores que se extendió por tres días. El alimento es un producto infaltable en la despensa de los chilenos, y se almacenan durante varios días en el hogar. La entidad explicó que producen entre 500 mil y 600 mil huevos diarios que se distribuyen en la misma jornada. En ese sentido, aseguraron no tener el espacio adecuado para el almacenamiento. Desde el organismo, sostuvieron que la autoridad sanitaria les exige tomar ciertas medidas de emergencia para evitar riesgos ambientales por la descomposición del producto. Desde la Seremi de Salud de Valparaíso determinaron que los protocolos para la eliminación de residuos no se cumplieron de acuerdo a la norma, lo que significó la apertura de un sumario sanitario.