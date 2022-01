Fue en octubre pasado cuando la hija de la mujer encontrada este jueves a los pies del cerro Renca entregó su testimonio a CHV Noticias en un angustiante llamado por dar con el paradero de María Amparo Velásquez (62) quien, hasta ese entonces, supuestamente habría viajado hasta San Antonio para juntarse con una persona que conoció en redes sociales.

Sin embargo, este 27 de enero todo cambió en un macabro hallazgo realizado por Carabineros, quienes encontraron el torso de una mujer en la caletera de General Velásquez y que corresponde a María Amparo.

Velásquez era una mujer de nacionalidad venezolana a la que se le perdió el rastro el pasado 4 de septiembre de 2021.

Según comentó su hija, Ana Karina Velásquez, en 2021, su mamá salió a las 09:00 horas desde su casa para reunirse con un hombre en San Antonio al que conoció por redes sociales, con quien pasaría el fin de semana. “Él pasó recogerla acá a la casa en una camioneta blanca, pero yo no sé la descripción del señor porque yo no estaba (…) Ella tiene dos celulares y después que se fue, a la media hora prácticamente se apagaron. No hubo más señal de comunicación”.

Luego de eso, su hija interpuso una denuncia por presunta desgracia en Carabineros.

Yerno será imputado por homicidio

Durante horas de la mañana de este jueves, luego del hallazgo de los restos, Carabineros informó que hasta el momento hay un imputado por el crimen.

Se trata de su yerno, pero aún se desconoce su grado de participación en el hecho. “Se generaron una serie de inconsistencias lógicas en su relato que se relacionaban, principalmente, a los lugares donde esta persona (yerno) se había encontrado el día de la desaparición de la mujer y quien finalmente decide aportar antecedentes vitales a los lugares donde se está efectuando rastreos”, indicó un funcionario policial.

Finalmente, el hombre será imputado por homicidio.