Durante la tarde de este martes, el humo proveniente del cerro Manquehue llamó la atención de los vecinos de Vitacura y Lo Barnechea, quienes rápidamente reportaron la situación y compartieron algunas imágenes a través de las redes sociales.

De acuerdo con lo que informó Bomberos de Chile a través de sus canales oficiales, ya “se encuentran desplegados en 3° alarma de incendio, que tiene peligro de propagación a viviendas en las faldas del cerro Manquehue”.

Por su parte, Emardo Hantelmann declaró a través de su cuenta de Twitter, que el lugar específico del siniestro es en “sector Camino Agua del Palo y Santa María”, agregando que Bomberos ya se encuentra trabajando en la emergencia con los siguientes recursos: “Brigadas Roble 2 y 4, persona técnico y un helicóptero“.

⚠️@onemichile informa alerta de incendio en ladera de Cerro Manquehue, sector Camino Agua del Palo y Santa María, comuna de Vitacura. Bomberos trabajan en la emergencia. Recursos:

-Brigadas Roble 2 y 4.

-Personal técnico.

-Helicóptero. — Emardo Hantelmann 🇨🇱 (@ehantelmann) November 16, 2021

Cabe recordar que a mediodía del viernes pasado también hubo un incendio en el cerro Manquehue, en el que también tuvo que acudir Bomberos para extinguir el fuego. En dicha ocasión, el Delegado Presidencial de la Región Metropolitana indicó que “el 100% de los incendios forestales en Santiago ocurren por el hombre, ya sean de forma intencional o descuidos. Por favor, no prender fuego en lugares no autorizado ni a hacer faenas que no produzcan chispas”.