La madrugada de este domingo, un gran incendio se registró en la comuna de San Joaquín, afectando principalmente a varios locales comerciales, entre ellos un local de productos de higiene y otro de lubricantes de automóviles.

De acuerdo a información preliminar, el siniestro comenzó a eso de las 6:00 horas de la mañana y personal de Bomberos de cinco comunas concurrió al lugar. Hasta el momento, no se han registrado heridos ni fallecidos.

Según vecinos, el incendio se produjo aparentemente por una explosión que tuvo lugar en estos locales.

“Bomberos ya logró extinguir el incendio, ahora están revisando el local para ver si hay personas que por la información que me proporcionó el dueño del local, no debieran estar en el lugar. No obstante igual hay que descubrir cuál fue el origen del incendio”, informó el mayor de Carabineros, Emanolo Gómez.

Lee también: Cámara delató a autores del asesinato de un comerciante en Cerro Navia

Hasta ahora continúan los trabajos para remover los escombros producto del siniestro. “Me asomo y veo las explosiones y estallidos como fuegos artificiales. Nos acercamos y vimos la humareda y las llamas, nos acercamos a mirar y resultó ser una distribuidora de productos químicos, alcohol gel”, expresaron vecinos.