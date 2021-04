Nuevamente denuncias por fiestas clandestinas marcaron la jornada de viernes por la noche en la capital. Tanto en el sector poniente como oriente, hubo fiscalizaciones que dejaron a casi 20 detenidos, en días en que el país enfrenta su peor momento desde iniciada la pandemia. “Sería muy bueno que el Ministerio de Salud dijera realmente cuántas personas están pagando las multas y los sumarios por fiestas clandestinas, para saber la verdad”, dijo el alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín. Denuncias de este tipo no han cesado desde inicio de la crisis sanitaria. Ya hace unas semanas en un reportaje de CHV Noticias se señaló que no existe el manejo de ese dato en el Minsal. Desde el Gobierno dicen que las fiscalizaciones continúan. “Esas personas que salían en la noche, que hacían sus fiestas clandestinas en la noche y que no tenían ninguna consecuencia sanitaria, ya las están teniendo. Yo creo que esa es la principal campana de alerta”, afirmó el ministro del Interior, Rodrigo Delgado.