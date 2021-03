Iniciado el proceso de formalización de Jorge Escobar Escobar, tío abuelo y único imputado por la desaparición y muerte de Tomás Bravo, el fiscal José Ortiz detalló sus declaraciones previas a la detención.

Según lo descrito, Escobar habría llegado al hogar que compartía con la abuela, madre y tía del menor en el sector de Lebu a las 18:30 horas, tras haber estado donde un amigo haciendo chicha.

Al llegar, sostuvo que procedió a alimentar a los animales que posee la familia con manzanas, acción en la que estuvo acompañado por el pequeño Tomás.

Luego señaló que ambos se dirigieron a buscar a las vacas, caminando cerca de 500 metros. Allí pudo observar que uno de los animales no estaba, por lo que procedió a avanzar para buscarlo y solicitó a Tomás que se quedara en ahí esperándolo.

“Era normal que saliera conmigo, yo lo quería como si fuera mi hijo“, explicó Escobar los primeros días de la desaparición del niño.

Análisis psicológico

Dentro del relato del fiscal de Arauco, dio cuenta de las pericias psicológicas aplicadas al hombre, con el fin de encontrar detalles que puedan respaldar la imputación del tío abuelo del menor.

El fiscal Ortíz señaló que, de acuerdo al peritaje realizado por funcionarios policiales, Escobar se aprecia “contenido al observar su postura física y su rostro, con baja expresividad emocional y un relato que impresiona como estructurado y poco detallado”.

Además, señaló que se identificaron respuestas falsas, que no pudieron ser corroboradas con las declaraciones de otras personas. “Destaca la falta de cooperación del imputado ante preguntas abiertas de los entrevistadores sobre distintos tópicos de su vida”, agregó el fiscal.

Por su parte, el fiscal señaló que sus actitudes y lenguaje no verbal eran contradictorios con su discurso. “Muestra un aplanamiento e indiferencia afectiva”, calificó Ortíz.

En esa línea, el persecutor señaló que Escobar en ningún momento muestra “remordimiento ni autorreproche” por lo sucedido con el menor. Tampoco mostró interés por cómo avanzaba la investigación para dar con su paradero.

Junto a esto, personas del sector dieron cuenta que presenta problemas con el alcohol, situación que fue parcialmente reconocida por Escobar y su familia.

Las actitudes sexuales

En su declaración en calidad de testigo, Jorge Escobar entregó detalles de su vida sexual. “Hace unos 15 años me separé de mi esposa ya que varias veces presenté episodios de impotencia sexual y no podía mantener satisfecha a mi mujer. Pese a lo anterior he mantenido relaciones esporádicas“, dijo.

También afirmó que posee problemas de impotencia que no le permitirían mantener relaciones sexuales normales y detalló que satisface sus necesidades sexuales concurriendo a prostíbulos en Arauco.

El fiscal agregó que el imputado tendría actitudes masturbatorias las que solían ser llevadas a cabo en el lugar de los hechos, con la intensión de no ser descubierto. Además, declaró que estas actitudes eran ejecutadas una vez por semana.

Por último, el informe psicológico señala que tiene un reconocimiento y amplitud de vocabulario, evita tomar decisiones, y no tiene metas y objetivos según su rango etario.