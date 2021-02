El intendente de la Región del Biobío, Patricio Kuhn, se refirió a a la intensa búsqueda de Tomás Bravo en su novena jornada desde que desapareció el 17 de febrero.

Pese a los constantes procesos de rastreo y revisión en último lugar donde fue visto el pequeño de 3 años, personal de la línea investigativa no ha logrado dar con ninguna nueva pista en torno al caso.

Debido a esto, se le consultó a la autoridad regional si se ampliaría el foco de búsqueda, ya que actualmente está determinado en un perímetro de 8 kilómetros.

Lee también: La molestia de abuela de Tomás por hombre que se hizo pasar por vidente ciego: “Se están burlando de nosotros”

Sin embargo, Kuhn descartó que se tome esa decisión dentro de los próximos días.

“Por el momento se ha hablado en no ampliar por ahora, sino por el contrario, profundizar ciertos sitios con este cruce o superposición de fotografías nuevas.”, explicó el intendente, además afirmó que no es una medida que no depende del gobierno sino que “depende del fiscal“.

En ese sentido, sostuvo que se reexplorarán los lugares de búsqueda ya considerados.

Por otro lado, respecto al personal policial y los voluntarios, dijo que Bomberos y PDI han asignado sus recursos y líneas de trabajo, asegurando el proceso de rastreo.

Lee también: Abuela de Tomás descarta vínculo con “loco Memo” y desmiente teorías: “Él no es amigo de la familia”



Ante las especulaciones de la suspensión de la búsqueda debido a la extensión, afirmó que “no tenemos ningún límite de fechas”.

Finalmente, respecto al presunto testigo de la desaparición conocido como “el loco Memo”, quien cuenta con una causa judicial por una denuncia de carácter sexual, aseveró que no tienen información para poder referirse al caso.

“Lamentablemente no puedo comentar sobre eso, no tengo la información que le corresponde a la línea investigativa. Nosotros solo estamos para apoyar desde el punto de vista logístico y todo el trabajo que ellos hagan”, concluyó.