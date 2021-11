Esta semana, el estilista chileno Javier Fernández se cayó en bicicleta, quedando con heridas en su rostro y en sus brazos. Lo llamativo del accidente fue que de un momento a otro, parte fundamental de la estructura se desarmó, haciéndolo caer de manera aparatosa en la ciclovía en el trayecto desde su trabajo hasta su casa.

Luego de lo ocurrido, el hombre contactó a la empresa que le vendió este cada vez más popular medio de transporte, pidiendo un reembolso por los gastos médicos y señalando que en caso contrario, pondría una demanda. La bicicleta de Javier costó alrededor de 400 mil pesos. Sin embargo, esto aparentemente no fue garantía de calidad. Fernández enfatizó en que para esta navidad “deben tener el triple de ojo, porque hay un súper stock, al doble de precio y que vienen falladas, como la que me tocó a mí“.

En conversación con Contigo en Directo, el ex panelista de Maldita Moda explicó que en la jornada del suceso “se rompieron las suspensiones, donde va la suspensión con el fierro, la parte de acá del manubrio y me fui de hocico”. Asimismo, detalló que “estuve 15 minutos en que perdí conocimiento totalmente y de ahí me doy cuenta que la bicicleta se había roto en dos“.

La empresa fabricadora de bicicletas respondió en un comunicado que “tan pronto tomamos conocimiento de la situación, nuestra compañía se comunicó con el cliente y nuestro subgerente se reunió personalmente con él para ponernos a su disposición y asumir el compromiso de, en caso de ser procedente, solventar los gastos que ese incidente le hubiese ocasionado“.

Fernández, por su parte, puso énfasis en que esto “es tremendamente grave y no quiero que quede así“. En esta misma línea, sostuvo que “quiero que se haga justicia, porque me compré esta bicicleta hace cuatro meses, invirtiendo en una marca que tenía un reconocimiento, que se llama Lahsen, que tiene 70 años en Chile y entonces dije ‘me voy a comprar una buena para no irme a las chinas’. En un principio me encantó, pero una vez que se le cayó el piñón, me pareció raro, pero jamás pensé que se iban a partir las suspensiones en dos”.