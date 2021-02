Jorge Eduardo Escobar Escobar, tío abuelo de Tomás Bravo, es hasta ahora el único sospechoso de la muerte del menor de 3 años en Lebu, Región del Biobío. Un suceso que fue analizado por Héctor Arenas, ex jefe de la Brigada de Ubicación de Personas de la PDI, en conversación con CHV Noticias.

Según el experto, y en comparación con casos anteriores, “en un afán de poder querer ocultar, muchas personas que tienen responsabilidad en los hechos de alguna manera se involucran en las búsquedas y se mantienen muy activos en los medios de comunicación”.

Asimismo, Arenas apuntó a que en este caso, “para ubicar a Tomás ya sea vivo o fallecido, como ocurrió lamentablemente, solo es posible de ubicarlo mediante una metodología. La metodología que se usó es la correcta, y este hallazgo corresponde precisamente al hecho de que se establecieron cuadrantes donde participaron personas especializadas en búsqueda y rescate”.

De esa manera, el ex jefe PDI apuntó a que el hallazgo no fue gracias a las imágenes tomadas por aeronaves de la FACh. Incluso apuntó a que en ese momento “todavía existía un problema técnico de bajar las fotografías, por ende se siguió actuando cuadrante a cuadrante, descartando la posibilidad y reiterando la búsqueda, mediante rebúsqueda, para que no ocurriera algo que suele suceder: que un lugar que ya ha sido revisado no exhaustivamente, pudiera haber aparecido el niño en el lugar, razón por la cual se amplía el espectro y fue ubicado en este cuadrante 24”.

Perfil del imputado

En cuanto a las suspicacias levantadas por la relación que tenía Jorge Escobar con Tomás Bravo, a quien según su familia lo trataba como “tata” o abuelo, Arenas indicó que estas relaciones “suceden muy normalmente con algunos miembros específicos de la familia generalmente donde hay problemas familiares, como separaciones”.

“No es anormal que suceda esto, como tampoco es anormal que personas ligadas directamente a los niños estén involucradas de alguna manera en un hecho delictual que se relacione con ellos“, añadió.

Respecto del hallazgo de los dibujos de un presunto mapa, el ex jefe PDI señaló que “lo principal es establecer dónde fue encontrado (el papel). Tengo entendido que no fue encontrado en un lugar visible, sino en un cajón precisamente. Ahora hay que entender qué significado tiene este ‘ayuda memoria’, si es tendiente a tratar de explicar una situación específica o es tendiente a no olvidar algo para mantener un mismo relato“.

Asimismo, Arenas apuntó a que “hay que tomar en consideración que desde un primer momento se incorporó funcionarios que laboran en el Centro de atención de Víctimas de Atentados Sexuales de la región, de igual forma psicólogos del Instituto de Criminología que apoyan a funcionarios policiales obteniendo información respecto a los perfiles tanto de la madre, del tío y de todas las personas que son parte de la familia”.

Finalmente, el experto enfatizó que “generalmente, por la experiencia, esto es uno“, aludiendo a las personas que habrían participado en el crimen. “Hay que entender que eventualmente, si es que esta persona se establece su responsabilidad en los hechos, es posible que otra persona pudiese aparecer eventualmente con un grado distinto, ya sea como encubridor del caso“. agregó.

“El autor (del crimen), generalmente es siempre uno”, concluyó.