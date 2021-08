Johanna Hernández, condenada por homicidio perpetuo calificado tras la muerte del profesor Nibaldo Villegas, se encuentra cumpliendo una pena de al menos 40 años y un día de prisión en la Sección de Custodia Directa del Centro Penitenciario Femenino (CPF) de Santiago. Un lugar al que llegan diferentes mujeres que han sido protagonistas de escabrosos casos de connotación nacional.

De esa manera, y durante su estadía en el recinto, Hernández conoció a Natalia Guerra, mujer condenada por integrar la “Secta de Colliguay” y entregar a su bebé en sacrificio, siendo entonces asesinado por Antares de la Luz. Una información que fue detallada por Gendarmería a 24 Horas, entregando antecedentes sobre la vida penitenciaria de las imputadas.

En específico, actualmente la culpable por la muerte de Villegas comparte el módulo con cinco mujeres, entre ellas, Kimberly Medina, procesada en 2018 por matar a su hijo y dar aviso de ello a través de Facebook. Misma instancia en la que conoció a Guerra, quien actualmente se encuentra cumpliendo el beneficio de libertad condicional.

Respecto a Guerra, la interna Hernández reveló que ésta “fue mi compañera, mi amiga. Comíamos juntas, era una buena persona”.

Asimismo, se espera que el próximo ingreso a dicha sección carcelaria corresponda a Denisse Llanos, imputada por el asesinato y violación de su hija de 16 años, Ámbar Cornejo.

Sin embargo, Hernández ya conocía a Llanos desde antes, ya que sus hijos iban al mismo jardín y por ende compartieron como apoderadas del mismo.

Al contrario de su relación con Guerra, Johanna Hernández cuestionó lo realizado por Llanos en contra de su hija, calificando el caso como macabro.

“Recuerdo a Ámbar. Recuerdo cuando la iba a buscar y la tironeaba. Fue fuerte saber del caso. Yo no tendré contacto con ella porque no soy nadie para juzgar, pero si me hago amiga de ella o mantengo una relación mi hijo mayor se enterará y lo perderé. Es macabro lo que hizo, más con una hija“, señaló Hernández sobre el caso.