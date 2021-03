Estefanía Gutiérrez, la madre de Tomás Bravo, se refirió a las recientes declaraciones del padre del pequeño, quien acusó versiones cambiantes de Jorge Escobar, el único imputado por el caso.

“Es una versión muy cambiante, una versión que si es planeada o pensada, es bastante descoordinada, por lo tanto, no me cuadra y no es creíble para mí”, dijo Moisés Bravo en conversación exclusiva con el matinal Contigo en la Mañana de Chilevisión.

En respuesta, Gutiérrez señaló que “yo sé que está sufriendo, que quiere justicia, pero hay cosas que realmente no son tan ciertas”.

Al respecto, en conversación con CHV Noticias, contó el momento en que Escobar se acercó a ella para pedirle disculpas por haber dejado solo al niño antes de desaparecer.

“Es un cargo de conciencia que dijo que se lo iba a llevar toda la vida, pero no quiero hablar con él, porque igual tengo como rabia de repente”, relató.

“Yo le dije que igual (lo perdonaba), para que estuviera más tranquilo, le dije que yo entendía un poco, pero por dentro tampoco estoy tan de disculparlo, disculparlo”, reconoció, asegurando que al verlo a él se acuerda de lo sucedido, por lo que no sabe si está preparada para volver a convivir con su tío.

Recordemos que Escobar fue dejado en libertad luego que la Corte de Apelaciones ratificara la decisión del Juzgado de Garantía de Arauco de desestimar la prisión preventiva en su contra.

Esa decisión judicial se debe a que no hay evidencia concreta que logre determinar la causa de muerte del menor.

Esto, porque a 17 días del hallazgo del menor, su cuerpo continúa en el Servicio Médico Legal (SML) por la incorporación de análisis de peritos extranjeros, que trabajan para establecer la causa de muerte y la data del deceso.

Por su parte, la abuela materna de Tomás y hermana de Jorge Escobar, Elisa Martínez, asegura que el hombre está sufriendo mucho por la situación y “lo único que quiere es que se aclare luego esto, que se haga justicia”.