Un violento asalto sufrió la noche de este jueves el entrenador de Santiago Wanderers, Jorge Garcés, quien sufrió el robo de su automóvil adquirido solamente un par de horas antes.

El “peineta” se trasladó ayer a Rancagua para adquirir el vehículo de alta gama avaluado en cerca de $45 millones, donde viajó junto a un colaborador de los caturros y que lo acompañó en una camioneta.

A eso de las 23:00 horas y mientras circulaba por Américo Vespucio, fue interceptado por otro auto del que descendieron cinco sujetos que procedieron a intimidarlo con armas de fuego para robarle el vehículo.

Junto a ello, también le sustrajeron su celular y una gargantilla de oro, la cual era un recuerdo de su madre.

El estratega detalló que “dos personas me abren el auto, me bajaron a empujones y me tiraron al suelo. Me cortaron la medalla que tenía de recuerdo de mi ‘vieja’ y el celular quedó ahí. No lo alcancé a rescatar”.

Por si fuera poco, el afectado relató que “me pegaron en el suelo un par de patadas, pero es nada para lo que podría haber sido porque me encañonaron del lado contrario”.

Momentos después, Garcés se subió a la camioneta en que estaba su acompañante y ambos fueron hasta un servicentro para dar aviso a Carabineros, quienes le pidieron que fuera a la Comisaría más cercana.

Hasta el momento, no se ha dado con el paradero del vehículo, mientras que el técnico de 67 años resultó con lesiones leves.