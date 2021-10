En la jornada de este jueves 30 de septiembre medios locales registraron como ciudadanos y ciudadanas de Puerto Natales no permitieron la realización de un punto de prensa del candidato presidencial por el Partido Republicano en Puerto Natales José Antonio Kast.

El video muestra cómo el aspirante de La Moneda en primera instancia llegó con algunos aplausos al sector, el cual estaba destinado para que diera palabras a quienes asistieron al evento.

No obstante, las declaraciones no se pudieron llevar a cabo porque un grupo de personas que llegó al lugar comenzaron a gritar algunas consignas y lanzar tomates al ex diputado.

Según se puede apreciar, personal de seguridad se llevó al candidato de la plaza en la que se encontraba, mientras personas se agredían entre ellas producto del altercado.

“Son personas que en general no saben respetar y la idea es que siempre nosotros estamos por sobre la intolerancia. Buscamos siempre conversar con tranquilidad y alturas de miras“, declaró Kast en el momento previo en el que fue subido al vehículo para dejar el lugar.

Personal de Carabineros realizó algunas detenciones como se puede observar en el registro audiovisual de los medios locales producto de las agresiones de bandos contrarios.

🔵 HACE INSTANTES | José Antonio Kast es funado y se ve obligado a retirarse de Puerto Natales tras que pobladores lo increparan con consignas y tomatazos. pic.twitter.com/3vQe51WGNH — Prensa Popular Dignidad #NoADominga (@PrensaPopularD) September 30, 2021

Declaraciones de José Antonio Kast

Tras los hechos, José Antonio Kast subió un video a sus redes sociales para comentar y condenar lo sucedido.

“Lamento el intento infructuoso de intentar callarnos. Les quiero decir que no nos van a callar, que la fuerza de la razón, la fuerza de la libertad puede más que unos pocos intolerantes. Lamento que se de en la zona de Magallanes, que es la zona del candidato presidencial Gabriel Boric. Esto no es lo que quieren los chilenos, los chilenos quieren dialogo, quieren debate, quieren posición y defensa de ideas. Así que seguiremos trabajando y recorriendo Chile con toda la fuerza y la energía que nos caracteriza”, sostuvo.