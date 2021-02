Un crimen tiene conmocionado a la comunidad latinoamericana de videojugadores. Una joven de 19 años que se abría paso en la escena competitiva de Call of Duty (COD) Mobile fue asesinada por un compañero del mismo eSport en Sao Paulo, Brasil.

Ingrid Oliveira, quien era conocida como Sol, fue apuñalada por Guilherme Alves Costa, quien confesó todo a la policía, pero antes se grabó relatando lo sucedido y compartiendo el video en WhatsApp, según reportan medios internacionales como Esportsobserver.com.

El detenido, reconocido jugador bajo el seudónimo de Flashlight, contactó a Oliveira a través del juego y sostuvieron las conversaciones cerca de un mes. En ese contexto acordaron juntarse por primera vez en la residencia de Costa esta semana.

Una vez la joven miembro del equipo FBI eSports llegó al lugar acordado, el sujeto la habría apuñalado varias veces hasta darle muerte.

Tras esto, sacó su celular y grabó su confesión, explicando que estaba en todas sus capacidades y lo hizo “porque quise”, y compartió el registro en un grupo de la organización de eSports Gamers Elite.

Posteriormente, se entregó Alves se entregó a la policía.

Este grupo compartió una declaración indicando que una vez tuvieron acceso al video lo denunciaron a las autoridades.

Mulheres denunciam abusos diariamente, mas não tem muita atenção da sociedade. No esport não é diferente. Elas lutam para conquistar espaço e depois do ocorrido (um jogador assassinou uma jogadora do time adversário)> pic.twitter.com/VH5iXjK0Oh

— Jaguares Esports (@JaguaresGG) February 23, 2021