Joven fue detenida por Carabineros siendo acusada por no presentarse como vocal de mesa en las elecciones de noviembre de 2020. La afectada, quien se presentaba como vocal por segunda vez consecutiva, cumplió con su deber cívico en las elecciones primarias, de gobernadores regionales y alcaldes, sin embargo, le llegó una notificación del Juzgado de Policía Local de Puente Alto causándole una multa por no presentarse. Inmediatamente fue al tribunal a demostrar que sí ejerció como vocal. Mostró los detalles del libro de actas del Servel a las autoridades. Se suponía que todo había sido aclarado hasta que la policía apareció en su casa con una orden de arresto por el no pago de la multa, siendo ingresada como detenida en una comisaría en la comuna de Puente Alto.