Un trágico incidente ocurrió la noche de este sábado en Recoleta. Una pareja de jóvenes estaba manipulando un arma que tenían en su casa para protección cuando el revólver se disparó e impactó a una joven de 18 años que perdió la vida.

Felipe Olivari de la Fiscalía Centro Norte relató que “estaban compartiendo en la pieza de él y se pusieron a manipuar un arma de fuego. Se comenzaron a sacar fotos con un celular y en esa dinámica el arma se dispara, le llega una bala a la víctima mujer en la cabeza y producto de eso fallece en el mismo lugar”.

La víctima falleció por el certero tiro percutado por un arma que la familia de su pareja mantenía como método de defensa, pero que no estaba inscrita.

Óscar Gatica de la armería Armarket aseguró que “hoy día la Ley de Control de Armas te exige una prueba de conocimiento amplio de cómo manipular un arma, cómo guardarla, cómo limpiarla cómo tenerla dentro de tu hogar”.

Más allá de la experticia o no que podría haber tenido esta joven pareja, existía otro hecho relevante ya que el revólver que manipulaban era un arma a fogueo adaptada para percutar tiros.

“Un arma modificada no la revisa absolutamente nadie, es un peligro inminente para cualquier persona que puede detonar sola e inclusive se puede disparar sola, no tiene el seguro funcionando como debe ser. No hay una entidad que certifique que esa arma está en óptimas condiciones”, agrega Gatica.

Un delito que también cometió quien era el dueño de este revólver, que pese al trágico hecho quedó en libertad. “La magistrado no accedió a la orden de detención y prefirió que se le formalizara en una fecha posterior atendiendo a diversas razones, sobre todo que el imputado no tiene antecedentes, es una persona de 20 años y que había colaborado en todo momento, estaba my afectado. Su familia fue la que llamó a Carabineros, no se fue del lugar, no arrancó en ningún momento, declaró, entregó el arma y reconoció el portel del arma”, señaló Olivari.

Es una nueva demostración de que el portar armas de fuego siempre será riesgoso y que cualquier accidente puede ser fatal como ocurrió con esta joven de 18 años.