Gastón estaba en su trabajo en la provincia de Misiones, en Argentina, cuando se percató que había un perro de raza pitbull atado y sin comida en un domicilio. Decidió grabar la situación y publicarla en sus redes sociales y, al ver la reacción de sus seguidores, decidió comunicarse con los dueños del animal.

Se acercó varias veces a la casa para exigirle a sus dueños que lo entregaran, pero se negaron.

“Hola gente les quería mostrar a este perro que está sufriendo mucho. Es un pitbull pero su dueño lo tiene atado a su suerte, yo se lo pedí para mí pero no me lo quiso dar. Mi tía también lo pidió pero no lo quiere regalar”, expuso Gastón.

Por ese motivo, el pasado 26 de junio decidió ingresar ilegalmente al domicilio y llevarse al animal, cometiendo un robo. Días después llegó la policía junto con un veterinario a su casa.

“La policía vino a mi casa con el veterinario de la fuerza y me dijeron que yo estoy en falta por lo que hice y le dije que no tenía problema, que, si tengo que ir preso voy, igual voy a estar contento porque el perro va a estar más que bien”, expresó al medio argentino TN.

Hasta el momento el joven no ha sido citado a declarar ante tribunales, aunque arriesga a recibir una multa por sus acciones. No obstante, el dueño del perro arriesga a un año de cárcel si se comprueban los dichos de Gastón.