Una conmovedora historia dio lugar en México, luego de que un joven de 28 años lograra titularse de Enfermería, por lo que fue con su certificado hasta la tumba de sus padres para así cumplir con la promesa que les hizo a estos en vida.

De acuerdo a medios mexicanos, Marcos Eduardo Mejorado Serrano cursaba sus estudios superiores cuando su madre falleció hace pocos meses, mientras su padre murió en 2008, lo que complicaba su día a día.

Sin embargo, Marcos decidió no dar marcha atrás tras la promesa que les hizo a ambos en vida, que consistía en graduarse de enfermero. “No me titule por (examen) ceneval porque era reciente lo de mi mamá y me costó mucho más trabajo seguir trabajando y seguir haciendo la tesis, pero se logró”, contó el ahora profesional de la salud.

Lee también: Hallan cuerpo de anciana que murió hace meses en su hogar: Fue encontrada junto al cadáver de sus 5 gatitos

Mientras realizaba los trámites funerarios para despedir a su madre y se preparaba para los exámenes finales, los días parecían grises para Marcos, pero hoy relata que gracias a la educación y el apoyo de sus padres hasta el último minuto, pudo lograr su objetivo. ”

Les diría que sí se pudo, que gracias a Dios por darme vida para poder llegar a este momento, pues que ellos me dieron la oportunidad de terminar, que me hayan hecho una persona responsable, de bien”, expresó.

Actualmente, Marcos trabaja como enfermero para SRG Global, y ya tiene una nueva meta en el horizonte: capacitarse para ser paramédico. Finalmente, el joven de 28 años enfatizó en que las promesas deben “cumplirse” y agradeció a sus amigos y familiares por apoyarle en el camino.

“Yo les diría que si tienen una promesa o algún compromiso con alguien, con un amigo, sus padres, un hijo, que cumplan, que a pesar de que el camino se ve dificultoso a veces, la recompensa es muy gratificante”, relató.