El ex futbolista Juvenal Olmos detalló una complicada situación vivida el lunes por la tarde, luego de que desconocidos entraran a robar a su domicilio ubicado en Peñalolén.

En el inmueble, que estaba deshabitado en ese momento, los antisociales le sustrajeron ropa, iPads, su colección de relojes y los computadores que compró para trabajar durante la pandemia, todo avaluado en aproximadamente $ 20 millones.

Tras lo sucedido, el actual concejal por la comuna de La Reina detalló que esa noche “no pude dormir nada. Estuve hasta las tres y media (de la mañana) con la policía, después uno se queda pensando en todo, cómo quedó la casa, lo que se llevaron, las cochinadas que hicieron, todos los detalles”.

En entrevista con Las Últimas Noticias, Olmos admitió que una vez que entró a la casa “me alteré, subí al segundo piso con una mezcla de tranquilidad-nerviosismo y encontré la embarrada. Todas las piezas dadas vueltas, cajones abiertos.”.

“Me entró un poco de susto. Mucho, en realidad. Subí con mis dos perros bóxer, olfatearon y no pillaron nada. Pero lo que me tenía más nervioso era saber qué pasaba con mi señora. La llamé como 15 veces y no contestaba. Sentí mucho miedo porque estaba todo abierto por el robo. Después me di cuenta de que había dejado el celular acá y se lo llevaron también”, añadió.

Fue precisamente la incomunicación con su esposa lo que lo tuvo más preocupado al ex DT de la selección chilena, hasta que finalmente llegó minutos después.

Respecto a esto, el actual comentarista admitió que “me tiritaban las manos. Pensaba que alguien me iba a llamar diciendo que la tenían raptada o algo. Finalmente llegó tipo 20:30 y ahí recordé su reunión. Ya estaban Carabineros, Paz Ciudadana, todos”.

“Nos abrazamos y agradecimos el hecho de estar bien. Pero eso no quita la sensación de que la parte más íntima de nuestra casa fue vulnerada. Estuvieron como nueve minutos y hasta pichí hicieron en un lado”, agregó.

Finalmente, señaló que por estos momentos tiene una sensación de “impotencia, que se metan a tu casa y hagan lo que quieran, pero sobre todo que le pueda pasar algo a la gente que uno quiere y que no dependa de uno, sino de tener suerte que no te los topaste nomás. Eso es duro”.