La presentadora de CHV Noticias Karina Álvarez criticó a Camilo Castaldi, más conocido como Tea Time, ex vocalista de la banda Los Tetas, por realizar una fiesta clandestina en su domicilio en plena pandemia.

La periodista aseguró en relación al músico que “son los personajes públicos de nuestro país los que también deberían dar ciertas señales que vayan en relación con lo que están haciendo las autoridades para tratar de contribuir a controlar esta pandemia”.

Lee también: Carabineros detiene a Tea Time por realizar fiesta clandestina en Providencia

“Si las personas que mucha gente puede tener como referentes en la música, en la cultura, están incurriendo en este tipo de actitudes, difícilmente vamos a poder generar consciencia colectiva de la necesidad de cuidarse, de quedarse en sus casas y no hacer este tipo de reuniones sociales, que no están permitidas por el aforo principalmente en este momento de cuarentena. Hay que hacer incapié en el tema de la responsabilidad”, agregó.

En la misma línea, la periodista afirmó que “lo otro es que ya desde mañana se acorta el horario en que se pueden realizar actividades. Va a empezar antes el toque de queda, a las 9 de la noche, y esto también va a influir en que a lo mejor hay muchas reuniones que pretendían hacer, aunque sea con un aforo reducido, muchas personas y no las van a poder efectuar. Así que también ahí se agradece la labor que han hecho los propios vecinos, porque los recursos son escasos para fiscalizar”.

Lee también: Tres carabineros detenidos por realizar fiesta clandestina en departamento de Providencia

“El organizador o el responsable del lugar donde se está haciendo esta reunión social se va detenido sí o sí. El resto de los asistentes a veces quedan apercibidos, citados a la Fiscalía y no se van detenidos. Pero la persona responsable del inmueble sí o sí se va detenida. Y ahí radica quizás la mayor responsabilidad frente a la justicia”, apuntó.

Por último, la conductora de CHV Noticias señaló que “nos queda todavía pendiente la misma pregunta que se hacía el alcalde Joaquín Lavín, sobre qué pasa con las multas. ¿Se pagan o no se pagan? ¿Son realmente multas que llamen a la gente a no incurrir en este tipo de conductas, o finalmente es un gesto? Esas son preguntas para las que hasta ahora no tenemos ninguna respuesta. Vamos a esperar que se puedan aclarar y transparentar todos esos procesos”.