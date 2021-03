Tras confirmarse su detención durante la mañana de este miércoles, horas después se llevó a cabo la audiencia de control contra Luis Tranamil Nahuel, indicado como el responsable de la muerte del cabo 2do. Eugenio Naín, quien falleció en el sector de Metrenco, Región de La Araucanía, en octubre de 2020.

El sujeto fue formalizado por el delito de homicidio consumado contra el uniformado, y por homicidio frustrado contra el comandante que acompañaba a Naín durante el operativo. El tribunal determinó prisión preventiva para al individuo, y un plazo de investigación de seis meses para el caso.

Cabe considerar que aún se debe llevar a cabo la detención y control de otros dos co-autores del suceso, quienes ya han sido identificados y se mantienen con orden de detención.

Al respecto, el Fiscal Regional de La Araucanía, Cristian Paredes, indicó que “esta es una investigación que ya lleva un poco más de cuatro meses, y que ha logrado reunir múltiples indicios, indicios serios, graves, consistentes y concordantes, que han permitido establecer quiénes se encuentran participando de estos delitos de homicidio y homicidio frustrado“.

“A lo menos estas tres personas se concertaron para concurrir no solo a colocar una barricada en al Ruta 5 Sur, no solo iban premunidos de elementos y material combustible, no solo iban premunidos de neumáticos para colocar en la vía. Sino que, esto es lo más grave y serio, iban premunidos de armas de fuego de alto poder (…), armamento de guerra, y esas armas fueron empleadas para repeler no solo la presencia policial, sino que también la presencia de civiles”, agregó.

Por su parte, el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, declaró que “no descansaremos hasta detener al resto de las personas identificadas y los pongamos a disposición de los tribunales”.

“Es un trabajo comprometido a no dejar en la impunidad a quienes de una u otra forma asesinan a quienes están velando por la paz”, declaró.

Junto a esto, Yáñez dijo que “queremos llevar tranquilidad y paz a la familia” del fallecido carabinero.