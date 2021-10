Durante la mañana de este martes, se registró un insólito robo al interior de las dependencias del canal de televisión La Red. A través de las redes sociales del medio contaron lo ocurrido y entregaron detalles de cómo se produjo el ingreso de los intrusos.

“Hoy a las 9 am, cuatro sujetos vestidos de técnicos venían a instalar termo paneles, ingresaron a LARED para realizar supuesto arreglo. Sin embargo, lo que en realidad hicieron fue irrumpir en todas las oficinas del área de producción, revisarlas y llevarse computadores”, comenzaron relatando en el post.

Posteriormente, desde el canal indicaron que lo que sustrajeron eran “computadores antiguos de poco valor comercial, pero que contenían reportaje que emitiremos en las próximas semanas”, agregando que “necesitamos identificarlos, no cesaremos en su búsqueda, investigaremos hasta comprender que motivos tuvieron para realizar un robo tan selectivo”.

Para finalizar el comunicado, la cuenta explicó que “este no fue un robo común pues no se llevaron objetos de mucho mayor valor. Por eso pedimos al público que si ubica a alguno de los sujetos de las imágenes se comunique con nosotros. Necesitamos el apoyo de todos para que esto no siga ocurriendo en los medios de comunicación”.