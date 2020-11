Hay veces en las que hasta los ladrones pueden ser “considerados”, y así lo comprobó un conductor de un camión 3/4 que sufrió el robo del vehículo, durante la tarde de este martes.

Según relata a Radio Biobío, el hecho sucedió en el sector de Miraflores, en la comuna de Renca, mientras el hombre se encontraba descargando material de la máquina.

Fue entonces cuando los abordaron los asaltantes, quienes subieron al hombre al camión para darse a la fuga con él dentro. “Sabía que iban al menos dos personas en el auto”, indicó el afectado.

“Hasta me pasaron plata para volver”

A pesar de todo, el hombre rescató el lado positivo: “Aunque me llevaban a punta de pistola, no fueron violentos conmigo. Me dijeron que no me hiciera el valiente, que me fuera tranquilo. Hasta me pasaron cinco lucas para que me devolviera“, señaló.

Del mismo modo, la víctima dice que los ladrones le avisaron que solo les interesaba el contenido del camión, por lo que sus pertenencias le serían devueltas cuando haya terminado todo.

“Como no podía ver nada, no sé por dónde se fueron. Solo sé que me dejaron en Miraflores con Vespucio, desde donde logré contactar a la empresa para que me fuera a buscar”, sostuvo.

El camión asaltado era de la firma Saideep Perfumes y, hasta el momento, se desconoce el valor de los elementos sustraídos.