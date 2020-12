Laura Palacios fue encontrada muerta en octubre de 2019 en un canal de regadío. A más de un año de su fallecimiento, su familia aún no tiene explicaciones y sigue sin hacerse justicia. Lo último que supieron de ella fue que paseaba a su perro llamado Toto cerca de su casa, en Puente Alto.

La joven deportista de 20 años desapreció el 1 de octubre cerca de las 18 horas. Cuando sus hermanos iniciaron la búsqueda al día siguiente, encontraron primero al can vivo y solo. Luego les avisaron que trabajadores del canal hallaron parte de su ropa y las llevaron a Carabineros.

De acuerdo a los antecedentes que se manejan hasta el momento, tanto su chaqueta, como su zapatilla y celular fueron encontrados en la orilla del río. Sus hermanas dicen que la investigación está estancada y denuncian que no se habría hecho todo lo posible.

María José Palacios, su hermana, dijo a Contigo en la Mañana de Chilevisión que “ha sido fuerte este primer año con la ausencia de Laura. Una angustia terrible despertar y saber que nadie aporta en el caso, a nadie le importa la muerte de mi hermana“.

“La impresión que tenemos es súper negativa respecto al fiscal y a la Brigada de Homicidios, porque seguimos como el día uno, nadie se ha acercado al sector o consultar a los vecinos si vieron algo”, añadió.

Las hermanas dicen que se han sentido dejadas de lado y víctimas de discriminación. “No les importa, siento que si hubiera pasado en otro lado, no en Puente Alto, si no le hubiera pasado a una familia del nivel socioeconómico que somos nosotras esto ya se hubiera resuelto, siento que es un tema 100% de lucas”, reclamó Andrea Palacios, otra hermana de la víctima.

Laura Paz Palacios Medina salió durante la tarde en el sector La Papelera de Puente Alto para pasear a Toto, rutina que mantuvo por meses, actividad que le avisó a su familia, como lo hacía cada tarde. De ese momento no supieron más. Sus hermanas destacan que ella no se llevó su billetera ni otros documentos más allá de su celular. No llegó en toda la noche.

Por días familias y amigos recorrieron en su búsqueda la ladera del Río Maipo, cerca de donde encontraron a Toto. En la orilla encontraron su chaqueta.

El jueves 3, un día después, se encontró el cuerpo sin vida de la joven en un canal de regadío. Según el Servicio Médico Legal (SML), la causa de muerte es “asfixia por sumersión”.

Pero, ¿cómo se llegó a eso? Aún no hay respuestas. Según Denisse Valenzuela, fiscal jefe adjunto de la Fiscalía Local Puente Alto, “no ha sido posible para los peritos establecer la participación de terceras personas tanto por los informes del SML como por los antecedentes entregados por la policía”.

Florencia Palacios, otra de las hermanas, dice que “no tenemos nada nuevo de lo que nos ha dicho la Fiscalía o la Brigada de Homicidios, no tenemos información de ellos sobre le caso, no nos han informado nada“.

“Voy hacer todo lo posible por encontrar a la persona que mató a mi hermana, no puedo creer que en Chile es más importante un torniquete y se llegue así (rápido) al culpable, que cuando matan a una persona, nadie hace nada”, concluyó Andrea.

