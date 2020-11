A eso de las 13 horas, Augusto Ahumada, reconocido tiktoker bajo el nombre de “Leauguss”, se dirigía a la casa de una amiga en el sector de Santa Lucía cuando, repentinamente, un motorista se sube a la vereda y por sorpresa le arrebata de sus manos el teléfono celular. La reacción de miedo de Augusto pasó de inmediato a la desesperación.

“Fue todo muy sorpresivo, pero así y todo con Cris (un amigo) atinamos a correr y perseguirlo hasta que ya fue imposible alcanzarlo. Más allá del miedo que tuve y que tengo hasta ahora, de inmediato pensé en que podría perder todo si este tipo se llevaba mi celular. Yo vivo actualmente de TikTok y necesito de mi teléfono para trabajar”, asegura.

El intento de persecución de Leauguss y su amigo quedó registrado en las cámaras de seguridad del edificio donde se dirigían. En las imágenes, se aprecia a ambos jóvenes persiguiendo al motorista que recientemente les había robado. “Yo creo que este tipo nos venía siguiendo, nos da la impresión que estaba todo planeado porque el tipo actuó súper rápido. Quizás le llamó la atención el teléfono porque tenía una carcasa fosforescente, pero se notaba que aquí había preparación”, dice Cristian Garrido, amigo y acompañante de Augusto el día del robo.

Ambos jóvenes, tanto la víctima como su acompañante, estaban en lo cierto: fueron asaltados por alguien que, si bien pudo haber sido un oportunista, tenía un manejo de la situación y sabía de qué manera llevar este robo a algo mayor.

“Minutos u horas más tardes, ya ni me acuerdo porque estuve un buen rato en estado de shock, me percato que mis seguidores y fans comienzan a avisar que en mi cuenta de TikTok alguien estaba transmitiendo en vivo. Ahí me di cuenta de que esta persona había vulnerado mi red social y que incluso se estaba mofando del robo. Pero eso no es lo peor, al día siguiente reviso mi cuenta y veo que me quedan sólo $3 mil, o sea, esta persona consiguió cambiar mis claves de acceso y sacó dinero de mi cuenta”, declara el influencer.

Un delito que, lamentablemente, ya se estaría dando de forma habitual y que también estaría demostrando un cambio en el comportamiento de los delincuentes, quienes, entendiendo la cantidad de información que contiene un dispositivo móvil, hoy llevan el robo más allá de una simple especie, sino que también están vulnerando otro tipo de información o pertenencias de la persona.

“Estamos viendo una evolución de los ciberdelincuentes, ya que se están dando cuenta que hoy pueden sacar provecho no sólo de la venta del equipo móvil en el mercado negro, sino que también pueden robarle más aún a la persona ingresando a sus cuentas personales. Las personas pueden usar desde su agenda telefónica, sus cuentas de redes sociales o diversas plataformas para hacerse pasar por el usuario y pedir dinero o incluso, hacer estas transacciones bancarias que finalmente son un robo”, asegura el inspector Claudio Toledo de la Brigada del Cibercrimen de la PDI.

Pero además de la sustracción del dinero, el borrar todo el contenido de la plataforma que hoy le genera ingresos a Augusto generó una preocupación mayor pensando a futuro. De inmediato, el joven influencer pensó en otras de sus redes sociales para intentar salvar parte de su trabajo.

“Tenía TikTok y mi correo abierto en ese momento, por eso él tuvo acceso rápido. Por suerte, no tenía instalada la aplicación Facebook, que es donde tengo asociada todas las otras cuentas como Instagram o TikTok. Me metí a mi Facebook, cambié el correo asignado a esta cuenta y ahí pude salvar el Instagram y recuperar mi cuenta de TikTok, pero de poco sirvió porque el tipo ya me había borrado todo”, agrega Leauguss.

Frente a esta problemática, hoy surgen muchas dudas si efectivamente las personas pueden tener mayor resguardo en sus celulares y en las cuentas o aplicaciones que contenga el aparato. Desde NovaRed, empresa experta en ciberseguridad, entregan recomendaciones y consejos para tener un dispositivo más asegurado.

“En primer lugar, muchas veces los delincuentes pueden solicitar cambios de clave en los dispositivos robados y, por lo general, este cambio de contraseña llega como mensaje al mismo número. Es sumamente importante que la gente inhabilite ese chip o esa tarjeta sim para que el teléfono como tal quede sin utilización”, asegura Fernando Arnay, gerente de Ingeniería y Continuidad Operativa de NovaRed.

En la misma línea, el experto en ciberseguridad también reconoce que esta es sólo una barrera de protección, ya que también hay que estar incorporando otras estrategias para poder resguardar la información personal dentro de un dispositivo.

Actualmente existe el doble factor de autenticación. Esta es una segunda barrera de acceso a distintas aplicaciones, ya sean bancarias o redes sociales. Lo que se hace es incorporar la tecnología de reconocimiento facial o el uso de la huella digital, cosa de que se presente una dificultad extra para ingresar al contenido y no ser foco de suplantación. Esto ya existe en plataformas de bancos y también en algunas aplicaciones como redes de entrenamiento, lo importante es que el usuario le de ese grado de protección a lo que más necesite. En este caso era la cuenta de Tiktok”, concluye Fernando Arnay de NovaRed.

Junto con esto, tanto la PDI como también los expertos en seguridad dan cuenta de otro tipo de protección para evitar que se vulneren las cuenta personales desde el celular. Se trata de la habilitación de otro dispositivo (computador, tablet, u otros) y que este se encuentre sincronizado con el teléfono móvil, cosa de poder desactivar todas las aplicaciones y el contenido que está dentro del celular y que este no pueda ser utilizado por terceros.

Finalmente, Leauguss, quien continúa recuperándose emocionalmente de esta situación, asegura que intentará concientizar a sus seguidores y a la gente para que no sean víctimas de un suceso como el que vivió.

“Me encuentro ya intentando tener otro celular, para poder seguir con mis historias y poder salir delante de este mal episodio. Mi idea es contar esto porque así como yo, hoy son cientos de personas que viven gracias a las redes sociales, y que un robo como este, puede afectarte y dejarte realmente en la ruina”, concluye.