A una semana de la muerte de Catalina Rojas al interior del Parque Safari de Rancagua, extrabajadora del zoológico denunció otro hecho irregular. Fernanda González relató cuando en septiembre de 2018 un león le mordió su dedo anular. “Nos hacían alimentar a los leones y nos hacían ponernos guantes de látex para darles alimentos”, reveló Fernanda. En el momento de su accidente, ella y los asistentes entraron en desesperación. La persona que la acompañó al centro de salud, dijo al personal médico que la había mordido un perro. Nunca denunció la situación, porque tenía miedo de perder el trabajo, ya que no tenía un contrato fijo. No obstante, luego del episodio, no volvió a pisar el lugar. Hoy, relata su experiencia de manera conmovida, debido a que realizaba labores similares que la fallecida joven de 21 años, indicando que la tragedia, podría haberse evitado. La exfuncionaria, denunció que en las mañanas tenían que entrar a limpiar el sitio en el cual a veces los leones estaban libres y dijo que las radios para comunicarse, muchas veces no se encontraban operativas.