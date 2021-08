Un incidente se produjo este miércoles en un vacunatorio de Pudahuel, donde un hombre terminó lesionado tras una discusión.

El hecho se registró durante la mañana en el Estadio Modelo, hasta donde llegó un gran número de personas para recibir la dosis de refuerzo contra el COVID-19.

Al recinto se desplazaron, en su mayoría, adultos mayores de entre 70 y 71 años, a quienes este miércoles les correspondía la tercera vacuna.

Sin embargo, durante la espera fueron informados que la vacuna Pfizer no tenía stock, lo que generó molestia entre todos quienes habían esperado durante horas en medio del frío y la lluvia.

La situación se salió de control y una de las personas que entró a la discusión terminó con una de sus muñecas fracturadas.

El alcalde Ítalo Bravo expresó su molestia por el hecho y explicó que la falta de vacunas se debió a una descoordinación del gobierno.

“Toda la rabia que ustedes vieron en la mañana es porque no teníamos las vacunas correspondientes para el calendario de Pfizer, que es hoy y mañana”, señaló.

“Si la vacunación en Chile va en los niveles que va, es gracias a los funcionarios de salud y a los municipios. No es gracias al Ministerio de Salud. Estamos aplicando criterios que nos permitan descongestionar, pero no podemos, porque no tenemos las vacunas”, añadió.