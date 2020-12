Felipe Rojas, único imputado por la muerte de Fernanda Maciel, confesó el delito contra la joven que tenía ocho meses de embarazo y cuya desaparición causó revuelo. Sin embargo, los nuevos antecedentes de este caso impactaron aún más a la familia y sus cercanos.

Y es que en una reconstitución de escena, el sujeto fue llevado hasta la bodega donde fue hallado el cuerpo de la mujer embarazada. Fue allí que Rojas relató cómo llevó a cabo el asesinato, asegurando que amarró, violó y luego enterró viva a quien fue su vecina durante varios años.

Al respecto, Luis Pettersen, ex pareja de Fernanda y padre de la hija que esperaba, declaró en Contigo en Directo que “todas mis esperanzas estaban puestas en que este desgraciado confesara y dijera la verdad de una vez por todas”, pero “así como la esperábamos, también fue un momento muy doloroso porque nunca me imaginé que había llegado a ese extremo de maldad con Fernanda y mi hija“.

“Fue un golpe de agua fría que nunca me imaginé. Se me vino a la mente mi hija, la Fernanda, se me vinieron muchas cosas a la cabeza, rabia, impotencia“, agregó Pettersen, asegurando que en ese instante “quería enfrentarlo (a Felipe Rojas), encararlo y golpearlo hasta aburrirme“.

“Yo nunca había tenido un odio contra alguna persona, pero a esta persona la odio con todo mi corazón”, señaló.

Al mismo tiempo, se refirió a los desmanes que realizó, en conjunto a otras personas, en las afueras de la casa de Rojas, rompiendo y rayando su portón principal. Sobre esto, aseguró que “fueron cosas muy fuertes en ese momento y la única forma de desquitarme fue golpeando su casa, era tanta rabia y burlas de que estuviera ahí su familia al lado de mi suegra”.

“Disculpas no les voy a pedir porque no se la merecen”, sentenció.

En cuanto a la investigación, proceso en el que muchas veces lo apuntaron como sospechoso de la desaparición de Fernanda, Luis declaró que “fue algo difícil de llevar en ese periodo de búsqueda (…) y, como se dice, el que nada hace, nada teme“.

“Lo que yo recibiera por parte de la gente o comentarios, no me importaba mucho porque yo no había cometido ninguna falta, solamente quería llegar a una verdad”, añadió.

Luego de esta cruda confesión, Pettersen hizo un llamado a que “la ley ponga la mano más pesada sobre este tipo, porque ningún perro habría hecho lo que él hizo. Lo único que espero es que la justicia, porque de la fiscal no espero nada, (…) le dé todas las penas posibles y que no tenga ningún beneficio. Que sufra como sufrió mi pareja Fernanda y mi hija“, dijo.

Finalmente, Luis apuntó contra el Ministerio Público asegurando que “la Fiscalía fueron una manga de inútiles. Son puros payasos los que trabajan ahí”.