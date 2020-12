Una profunda angustia y preocupación es lo que siente Lorena Zamora, madre de María Isabel Pavez, joven de 22 años que se encuentra desaparecida desde el jueves 17 de diciembre, día en que salió de su casa en La Florida rumbo a encontrarse supuestamente, con una persona que conoció en Internet.

Según contó a Meganoticias, Lorena relató que la joven le había comentado que iba a salir a ver a su ex pololo. “Se arregló, conversamos. Yo no tenía ningún problema con ella. Me dijo que salía y que iba a estar en tal lugar”, dijo.

Sin embargo, la joven se contactó con ella al día siguiente, “me dijo que su celular se había echado a perder, que le había caído líquido o agua, no sé, y le deposité para que se comprara un celular nuevo. El tema es que quedó de comunicarse conmigo durante la noche, que le quedaba poca carga, entonces yo asumí que estaba sin celular. La llamé y estaba el teléfono apagado”, contó.

“El día sábado la volví a llamar y también estaba apagado. Entonces yo asumí que todavía no compraba el teléfono”, agregó.

De acuerdo a Lorena, la joven quedó de reunirse con ella el día domingo, pero María Isabel nunca llegó. “El día domingo tenía que estar en la casa sí o sí porque tenía un compromiso conmigo y resulta que no llegó y como no llegó me empecé a desesperar porque ella es muy responsable”, relató.

“Ahí empecé a contactarme con sus amigos, con su entorno y nadie sabía nada. La gran mayoría se había contactado con ella el día viernes y nadie sabía nada. A primera hora el día lunes me presenté a Carabineros para poner la denuncia”, señaló.

Según la información recabada por sus cercanos, la joven salió a reunirse con una persona que conoció por Tinder. “La verdad es que yo después me enteré de eso a través de sus amigos, porque ellos son herméticos con sus temas. Ahí me enteré que se iba a reunir con una persona que había conocido por Tinder del que no tengo idea de su nombre ni nada, entonces por ahí existe la preocupación”, expresó.

Finalmente, la madre de la joven la describió como “una niña súper responsable, muy ordenada. La gente que la conoce sabe que es súper tranquila, muy dama, muy señorita, muy respetuosa. Entonces a mí, estos casos de verdad me tienen muy angustiada”.