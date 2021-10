Fueron solo un par de segundos en que el hijo de cinco años de Yanet Molina le soltó la mano a su madre y se perdió de su vista. En ese momento, según lo que acusa, otra mujer totalmente desconocida tomó rápidamente al menor para intentar llevárselo. Este episodio quedó registrado por las cámaras de seguridad de la tienda en que se encontraban. Molina relató que “me fijo que alguien me seguía. Pero yo pensé que me quería asaltar o algo así, hasta que me agarro a mi hijo poh, no lo quería soltar”.