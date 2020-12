Una madre junto a su hija, durante la noche del pasado domingo, fueron víctimas de un portonazo en la comuna de Conchalí.

De acuerdo con el relato de las víctimas, el hecho ocurrió en la intersección de Avenida Los Zapadores con calle Víctor González, mientras ambas esperaban el pedido de comida rápida que realizaron a un conocido local del sector.

Luego de recibir su encargo, fueron abordadas por delincuentes que poseían armas blancas. La madre, conductora del vehículo, fue amenazada y obligada a entregar las llaves del automóvil.

“Me voy a subir al auto cuando veo a dos tipos corriendo hacia mí y me sacan un cuchillo y me dicen entrégame las llaves. Yo lo único que atiné a hacer es tirárselas al suelo y les dije llévense el auto pero por favor déjenme bajar a mi hija“, contó la víctima del asalto.

Por su parte, su hija relató que “lo primero que pensé fue que le iban a hacer algo a mi mamá, que la iban a secuestrar o no sé, me imaginé lo peor…me quedé en blanco y no supe qué hacer, lo primero que acudo a hacer fue guardar el celular para después llamar a emergencias”, agregó la segunda afectada.

Los individuos se escaparon del lugar a bordo del automóvil robado y hasta el momento se encuentran con paradero desconocido.

Finalmente, las víctimas del robo presentaron la denuncia correspondiente a Carabineros.