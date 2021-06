Un violento portonazo sufrió una madre que junto a su hija repartía encomiendas en la comuna de La Florida.

Ambas fueron abordadas por tres delincuentes en un vehículo, quienes las intimidaron con armas de fuego.

“Pasó un auto lento y de repente veo a los tipos encima diciendo ‘bájate, bájate’. Yo reaccioné, peleé con el hombre, saqué la llave del vehículo con la intención de no entregárselo y mi teléfono, que para mí era mi herramienta de trabajo”, relata la madre.

“En algún momento, no sé cómo, le saqué el pasamontaña y le pegué con la puerta del vehículo, pero cuando sentí gritar a mi hija dije ‘no’, porque le podía pasar algo”, añadió.

Por su parte, su hija contó que “me abordó un tipo con un arma. Yo pensé que me quería robar el teléfono y se lo tiré. Me voy a subir al auto y veo que el chofer no era mi mamá y me tiraron abajo, me patearon, se subieron y se fueron”.

Tras el enfrentamiento con las mujeres, los delincuentes huyeron en el furgón de las víctimas, con todas las encomiendas que estaban repartiendo para una empresa que las había contratado.