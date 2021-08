Un día después de la reconstitución de escena de la muerte de la subinspectora de la Policía de Investigaciones, Valeria Vivanco, la Fiscalía Metropolitana Sur revocó la internación provisoria y la prisión preventiva para los imputados de 17 y 19 años.

En ese contexto, de acuerdo al tribunal, las medidas cautelares para los imputados será de arraigo nacional para ambos, firma mensual para el adulto y la sujeción al Sename para el adolescente, según indicaron en su cuenta oficial de Twitter.

La funcionaria de la PDI murió en medio de un procedimiento policial en La Granja el pasado domingo 13 de junio, cuando junto a sus compañeros, detuvo a un auto que correspondía a la descripción de un vehículo en el que se habrían fugado los responsables de un crimen en Puente Alto.

Es relevante recordar, que el caso dio un vuelco luego que los informes señalaron que uno de los detectives de la PDI habría dado positivo a las pruebas de nitrato que indicarían que el arma la habría sido percutada por el funcionario policial.

Lo anterior, sumado a la bala de 9 milímetros encontrada con restos biológicos, ya que el proyectil habría salido de un arma marca Jericho, que es utilizada por personal de la PDI. En ese sentido, el padre de Valeria, Miguel Vivanco, reveló que la PDI ya le reconoció que “el arma que mató a su hija es institucional”.

En ese contexto, Contigo en Directo se comunicó con Jamilet Calabrano, madre de uno de los imputados, que fueron controlados dentro de su vehículo, segundos previos al siniestro.

Al ser consultada si es que ha tenido comunicación con su hijo, respondió que el día anterior, “se acostó un rato con nosotros”, conversamos “un poco con él”. Sin embargo, su madre afirmó que debe “tener una conversación con él”, pero que está claro “lo que pasó”.

“Yo con la familia del otro imputado del otro joven he tenido muy pocas conversaciones. El primer día que estuve acá contigo, la invité y no llegó. Yo escuche que ella también va a tomar acciones legales por el menor. Los chiquillos son inocentes”, dijo Jamilet con respecto a las acciones legales y asesoramientos que están tomando las familias afectadas.

Al ser consultada acerca si ha tenido algún acercamiento con la familia de Valeria, dijo que si “quisieran venir a mi casa no tengo ningún problema en recibirlos aquí”.

“Nadie tiene antecedentes, nosotros somos gente trabajadora. Yo más allá no puedo hacer. Siempre me puesto en el lugar de la mama de Valeria. Que pague quien tenga que pagar. Porqué tienen que hacer diferencia, solo porque es una autoridad. Mi hijo no es un asesino”, enfatizó.

Con relación al manejo de las autoridades y la justicia, emplazó a que deben “salir a pedir disculpas con lo que está pasando”. Explicó, además, que para pagarle al abogado que la está asesorando, sacó sus “recursos que eran para una vivienda, peso por peso para pagarle al abogado y demostrar la inocencia de mi hijo”.

“Todas las palabras que dijo el Presidente que se las coma. Aquí muchos hablaron de los delincuentes aquí y allá. Primero uno tiene que saber y después opinar si es que son o no delincuentes”, manifestó muy afectada la madre de uno de los imputados puestos en libertad.