Conmoción ha causado en España el asesinato de una niña de 4 años a manos de su madre, Cristina Rivas, el lunes 31 de mayo, en Sant Joan Despí.

La mujer de 35 años, que entregó sus declaraciones ante el juzgado de instrucción número 7 de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona), tras el crimen se intentó suicidar y, de acuerdo a lo publicado por El Mundo, dejó cuatro cartas: una para su madre, otra para su abuela, otra para su ex pareja y una cuarta con su documentación.

En la misiva destinada para el padre de la pequeña víctima, la mujer lo responsabilizó de la decisión: “Porque has hecho que me quite la vida, pero vas a llorar la muerte de tu hija“. El sobre tenía escrito “para Sergio, el culpable de todo esto. Gracias”.

“La última palabra la tienes tú. Decide si la entierras o la incineras”, escribió en el texto encontrado junto a ella, tras tomarse varias pastillas, las que finalmente no tuvieron efecto.

Según reportan medios españoles, Rivas había planificado el crimen con meses de anticipación, pero no lo concretó hasta hace unos días. Según información preliminar, la mujer con su ex pareja, identificada como Sergio, mantenía una denuncia de chantaje.

En la carta dedicada a su abuela, titulada “para mi abuela, que la quiero mucho. Lo siento yaya”, la mujer también escribió respecto al hombre que “quiero que pague por ello. Por todo el sufrimiento que yo he pasado, no se la voy a dejar”.

Finalmente, en la carta a su madre escribió “espero que puedas perdonarme. Te queremos”.