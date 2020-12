Melissa Chávez Ardiles, de 12 años, fue encontrada sin vida al interior de su casa, tras una denuncia de amago de incendio realizada por vecinos el 26 de noviembre, en Coquimbo.

Inicialmente se pensó que había muerto asfixiada por el humo, pero al día siguiente, la Fiscalía lo descartó: podría haber un tercero involucrado.

Los análisis tanatológicos del Servicio Médico Legal (SML) y la Brigada de Homicidios de la PDI establecieron que las causas de la muerte podrían haber sido otros distintos al siniestro, algo que abrió una nueva hipótesis y angustia a su familia.

En tanto que la fiscal Yocelyn Weisser, de la Fiscalía de Coquimbo, corroboró lo que temía la familia: las pericias indicaron que el “fallecimiento de la menor no habría sido causado por el fuego, sino que habría participación de terceros“.

“Quién pudo haberle hecho tanto daño a mi hija, no me deja vivir. ¿Quién fue tan malo? Para mí es un animal, no un ser humano. Haberse ensañado tanto con mi hija, no lo logro comprender”, sostuvo Mirta Ardiles, la madre de la niña, a Contigo en la Mañana de Chilevisión, quien se encontraba realizando un trámite fuera del hogar.

Los resultados de los exámenes arrojaron que la niña murió producto de un golpe en la cabeza y estocadas en el abdomen. Posteriormente se produjo el incendio, momento en que sus padres estaban fuera del hogar.

Además, la misma mujer sinceró que “yo sé que tengo responsabilidad y si mi delito es haberla dejado sola y tengo que pagar, tendré que hacerlo“.

“Las personas que hicieron esto van a tener que pagar“, expresó Luis Santander, padrastro de Melissa, quien tampoco se encontraba en la casa.

Junto a esto, Mirta agregó que “lo único que quiero es que pillen al responsable de todo esto. Que la justica, por favor, se ponga en mi lugar. Quiero saber qué pasó y por qué se ensañaron con mi hija“.

Ella y su pareja fueron llamados a declarar el sábado. Danitza Ardiles, hermana de la mamá de Melissa, descartó que hayan sido imputados o formalizados por algún delito.