Tras la filtración del informe del Servicio Médico Legal (SML), Estefanía Gutiérrez, madre de Tomás Bravo, aseguró a CHV Noticias que “estoy súper molesta, todo me molesta, todo lo que han hecho con mi hijo”.

“Desde el día uno han hecho todo mal”, criticó la madre del niño de 3 años que fue hallado muerto en un sector del río Raqui, Región del BioBío, tras permanecer desaparecido por 9 días.

Estefanía aseguró que “es una burla, sobretodo para mi hijo, lo que están haciendo”.

“¿Cómo tener a mi hijo en vano casi dos meses? Es un dolor que nos han causado como familia lo que le han hecho a mi hijo. Le han faltado el respeto a una guagua, es muy doloroso, estamos viviendo momentos muy duros”, contó.

Del mismo modo, “aquí hay terceros, hay gente muy mala, yo creo que hay dinero de por medio, sé que hay algo de venganza”

Asimismo, preguntó: “¿Harían lo mismo con el hijo del presidente o un empresario? Se han reído en nuestra cara, han hecho un circo de esto sólo porque no tenemos dinero”.

“Los responsables van a tener que pagar, porque con la muerte de mi hijo no se juega, esto no es un circo, yo estoy muy molesta y tengo mucha rabia”, sostuvo.

Por lo mismo, aseveró que “yo como mamá no me voy a cansar hasta que exista justicia. No es posible que hagan este daño tan grande y todas las instituciones han hecho un daño muy grande. No hay perdón”.

Respecto a la autopsia, la cual indicó que el menor murió por hipotermia e inanición, la madre dijo: “no me creo que haya llegado solito, que haya muerto así, eso no es verdad. Esconden algo muy raro”.