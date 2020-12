Nuevos antecedentes se revelaron en el caso de Fernanda Maciel, joven embarazada que desapareció el 10 de febrero de 2018 en Conchalí, y cuyo amigo y vecino, Felipe Rojas, es el único imputado por su muerte tras el hallazgo del cuerpo. Hechos que se suman a la reciente confesión por parte del sujeto.

Según indicó el formalizado en la reconstitución de escena realizada en la bodega donde fue encontrado el cuerpo de Fernanda, él procedió a amarrarla, violarla y posteriormente envolverla con trapos para enterrarla viva. Detalles que conmovieron a la comunidad y especialmente a su familia.

La madre de Fernanda, Paola Correa, declaró en Contigo en la Mañana que “todavía no tengo palabras para explicar lo que siento”, ya que no puede entender “por qué él (Felipe Rojas) hizo esto si la Fernanda era su amiga” desde hace al menos 15 años.

“Desde que desapareció la Fer, en abril más o menos, que la PDI tenía bien claro toda la historia. Y todas las veces que yo fui a hablar con la fiscal, siempre pedí que le diera el trabajo a ellos pero ella no quería. Ella siempre como a todo lo que nosotros le pedimos, decía que no… era como que ella estaba de parte de las otras personas“, añadió Paola respecto de la investigación desarrollada en el caso y que demoró casi tres años.

Sobre los nuevos antecedentes, fue su abogado Pedro Díaz el encargado de transmitir esta información a la familia. “Me dolió mucho ese día de la reunión cuando don Pedro nos contó, porque a medida que él te va contando, tú te vas imaginando, entonces es difícil”, dijo Paola.

“Como que él no se atrevía yo creo a decirnos lo crudo que era”, agregó.

Pero también la madre de Fernanda reflexionó sobre el imputado, ya que “dije en un momento que yo había perdonado, porque yo no iba a querer llevar esa carga de odio, pero ahora no puedo…es un sentimiento que lamentablemente tu empiezas a tener sin querer sentirlo…él me hizo conocer (el odio) por todo lo que hizo sufrir a mi hija“, aseguró.

Por otro lado, Paola también reconoció que hubo mucho tiempo en el que ella supo que Felipe Rojas, su vecino, era el responsable de la desaparición de su hija. “Pero cuando yo supe que era él, tenía prohibido hablarle o contarle algo. Tuve que seguir mi relación normal con ellos… tallas entre la mamá de Felipe y yo”, contó.

“Tenía muchas ganas de preguntar y decir por qué, si yo estaba al lado de ella. Ella me veía que yo buscaba a la Fer, ella sabía que yo sufría“, declaró.

Frente a esta aseveración, Paola también indicó que pensaba que la familia de Felipe sabía lo que había ocurrido antes que se destapara la verdad, “porque uno conoce a los hijos” y porque pusieron un recurso de protección a favor del imputado, junto con un abogado y perito psicólogo.

Finalmente, la madre de Fernanda esperó que “espero que él (Felipe Rojas) tenga la pena máxima, que él no salga nunca más a la calle porque es un peligro para la sociedad, y sin beneficio. Para mí él es otro Hugo Bustamante más, yo estoy segurísima que si él saliera, volvería a cometer lo mismo, porque él no tiene un mínimo de arrepentimiento“, sentenció.

Ahora, con estos nuevos antecedentes, la figura del delito imputado a Felipe Rojas podría ser cambiado a violación con homicidio. Y que según los querellantes, debería tener penas de presidio perpetuo efectivo calificado, es decir, 40 años de cárcel sin beneficios para el condenado.