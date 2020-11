Karen Barraza, madre del joven de 18 años que ayer murió electrocutado enColegio Industrial Las Nieves de Puente Alto, manifestó sus críticas ante el manejo del establecimiento tras el accidente.

En conversación con Contigo En La Mañana, la mujer indicó que el hecho ocurrió cerca de las 11 de la mañana y que “recién a las 12:50 se fue la ambulancia. Pasó más de una hora para que lo pudieran atender y mi hijo llegó prácticamente muerto al hospital”.

“Si ellos hubieran tomado otra decisión, de haberlo tomado, habérselo llevado en un auto en vez de esperar una ambulancia, mi hijo no habría muerto, mi hijo estaría aquí conmigo”, dijo.

Con respecto al manejo del colegio, señaló que “ellos fueron negligentes, no actuaron de la mejor manera, no actuaron como seres humanos, actuaron por un protocolo que no sirvió de nada porque mi hijo fue su primer día al colegio y ellos me lo entregaron muerto”.

“Se supone que había una enfermera que le hizo reanimación a mi hijo, pero si vieron que no había reanimación, ¿por qué alguien no lo tomó, no se lo llevó en un auto y por qué no nos llamaron antes? ¿Cómo no se les ocurrió, no son papás? A mí me llamaron recién a las 12:30″, agregó.

Karen insistió en que “actuaron de mala manera” y relató que el director del establecimiento “me llamó a las 11 de la noche para darme las condolencias y me dijo que había sido un lamentable accidente“.

“Yo le dije que a lo mejor mi hijo hubiese estado vivo si él no hubiese estado con zapatillas, él llevó sus bototos y él entró al taller con zapatillas porque en el hospital me las entregaron, no sus bototos a lo cual me dice que le cambiaron los zapatos mientras le estaba dando el ataque, eso es muy raro”, contó.

Finalmente, apuntó al Ministerio de Educación: “¿Este era el retorno seguro del ministro? Entró a clases y mi hijo volvió muerto, ¿este es el retorno que él quería?”.