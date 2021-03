La Policía de Investigaciones (PDI) y Labocar de Carabineros continúan las diligencias para determinar los detalles en torno a la muerte de Tomás Bravo, el niño de tres años que fue hallado sin vida tras estar nueve días desaparecido en la zona de Caripilún, en la comuna de Lebu.

Al respecto, Estefanía Gutiérrez, su madre, pidió que se agilice la resolución del caso para darle una pronta sepultura a su hijo y acusó negligencias en la investigación.

“Hubo muchas negligencias, dijeron que el SML era súper bueno. Yo estoy confiando en que las personas que están investigando esto, Fiscalía, están haciendo bien su trabajo”, indicó la mujer en conversación con CHV Noticias.

“Si no hay respuestas de aquí a unas semanas, como mamá me voy a desesperar aunque me digan que tenga paciencia”, lamentó, agregando que “tengo que esperar meses. No me pude ni siquiera despedir de mi hijo. Ni siquiera pude ir a reconocer el cuerpo de mi hijo, nada”.

Recordemos que, a 18 días del hallazgo del menor, su cuerpo continúa en el Servicio Médico Legal (SML) por la incorporación de análisis de peritos extranjeros, que trabajan para establecer la causa de muerte y la data del deceso.

En ese contexto, la mujer sostiene que la investigación no avanza: “todos los días no hay nada, ni siquiera un indicio pequeño, nada. A la justicia, que están haciendo todo lo que pueden, que no se olviden de mi hijo”.