Estefanía Gutiérrez, la madre de Tomás Bravo, niño encontrado sin vida después de nueve días de búsqueda en Lebu, pide que se agilice la resolución del caso para darle una pronta sepultura a su hijo, cuyo cuerpo aún se encuentra en pericias.

“Han pasado muchos días, necesitamos respuestas. Claramente, dos semanas para mí son eternas y mi hijo necesita su sepultura y justicia (…) No me voy a quedar tranquila hasta que haya justicia por mi hijo”, señaló este sábado.

Durante la semana, la familiar del menor se reunió con la fiscal regional a cargo del caso, Marcela Cartagena, en Concepción. “Quedamos más tranquilos y confiados respecto a lo que están haciendo”, indicó tras la cita.

Respecto a la entrevista exclusiva de CHV Noticias a Héctor “Memo” Sáez, sindicado como “persona de interés” en la investigación, Gutiérrez sostuvo que “si él quiere dar la cara y dar toda su versión, me parece bien. Lo que no me parece es que esté exigiendo que quiere sólo entenderse con el fiscal Ortíz, él no tiene por qué exigir nada. Si él dio sus ADN o cualquier cosa, que sea fuera del fiscal Ortíz y esto sea con otro perito”.

En cuanto a la versión dada por Sáez, donde alega su inocencia en el hecho, la mamá del pequeño señaló: “no creo nada de nadie. No es que lo esté juzgando a él, pero yo desconfío de todo el mundo hoy en día. No soy quién para juzgar, a mí me han juzgado, no puedo juzgar sin conocerlo. Sólo sé que tiene hartas causas, nada más”.

“Realmente, a mí me parece todo esto sospechoso y raro. Espero que aquí no haya una mano negra, una venganza o algo planeado, pero vamos a llegar como sea a la verdad, aunque haya alguien poderoso, con plata”, agregó.