Ha pasado más de un mes desde el asesinato de Tomás Bravo, el pequeño de 3 años, cuyo cuerpo fue hallado en un predio de Lebu luego de estar desaparecido por más de una semana.

En ese contexto, la madre del niño, Estefanía Gutiérrez, manifestó sus críticas al proceso judicial. La joven apuntó especialmente a los pocos avances en la investigación y al hecho de que aún no le entregan el cuerpo de su hijo, que permanece en el Servicio Médico Legal (SML).

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, Gutiérrez aseguró que hace poco pudo ver por primera vez todas las entrevistas del caso y que “me he dado cuenta todas las cosas que han hecho mal desde el día uno que se perdió mi bebé”.

“Cualquiera hablaba o se daba el derecho a opinar, gente que ni conoció a mi hijo. Muchos inventos que solo atrasaron todo esto ¿y a quién creen ustedes que perjudicó todo esto? Pues les cuento, a mi bebé y a mí, su madre”, dijo.

“Siempre he pensado que hay más de alguien que me ha querido o me ha visto por tonta y no es así, como mamá de Tomasito no bajaré los brazos, mi hijo necesita justicia y si tengo que enfrentarme a quien sea por él lo haré”, continuó.

También apuntó en contra del tiempo en que se ha extendido el proceso: “Cómo es posible que mi hijo lleve casi dos meses en el Servicio Médico Legal, que tengo que esperar antes de la quincena de abril, que no hay evidencias ni culpables, que querían cerrar el caso de mi hijo sin justificación”, dijo.

Finalmente, sostuvo que “estamos hablando de una guagua de 3 añitos 7 meses, pero yo le prometí a mi hijo que iban a pagar desde los responsable de todo esto, a los culpables, lo juro por él, incluso yo, su mamá, a quien apuntaban desde el primer día como sospechosa”.