Maura Rivera entregó nuevas declaraciones sobre las agresiones que sufrió su familia junto a su esposo, Mark González, en Lo Barnechea durante lunes, cuando se aprestaban a realizar un recorrido de trekking en el cerro Loma Larga.

Según quedó de evidencia en un video y detalló la propia Rivera, las agresiones por parte de un grupo de individuos que actuaban como guardias privados comenzaron cuando ingresaron en el sector.

“Estábamos poniendo un pie en el cerro y nos empiezan a gritar obscenidades, garabatos, nos trataron pésimo. Llegaron corriendo con palos, piedras, disparos, con todo”, relató esta jornada.

Maura contó que “no hemos dormido, no hemos comido, no hemos descansado” y que “aún estoy en shock, fue terrible lo que pasamos ayer, nadie se lo merece. Somos personas buenas, que no merecemos lo que pasamos”.

Según precisó, su familia y unos amigos entraron por “un paso en el cerro habilitado para los vecinos del condominio” del que tiene las llaves, como lo hacen habitualmente, pero esta vez aparecieron los individuos, entre quienes uno andaba a caballo.

“Les digo que nos vamos, que no sabíamos y no les importó nada y empezaron los golpes”, añadió Maura quien aseguró que “estaban enajenados con Mark”, quien “se defendió con lo que pudo. Uno contra cuatro y los niños presenciando todo”.

“Esto fue lo mismo que vivir un asalto, una encerrona, un portonazo, lo que se vive a diario, pero cuando le pasa a personas públicas recién se comienza a reaccionar“, declaró.

Maura Rivera también compartió que la familia de los dueños del terreno, la familia Montes, se contactaron con ellos tras el ataque.

“Mark esta súper apaleado, él mantuvo la calma y ellos estaban enajenados”, lamentó la ex bailarina, quien remató con que “fue un ataque a mi familia”.

Declaración de la familia Montes

Al respecto, María Elena Montes, miembro de la familia con propiedad en el cerro, emitieron una declaración pública este martes, donde señalaron que “lamentamos profundamente lo sucedido a Mark González y a su grupo familiar, y rechazamos absolutamente la violencia en cualquier circunstancia”.

“Los hechos ocurridos el pasado 28 de junio de 2021 son inaceptables y, además de contribuir con las investigaciones iniciadas por Carabineros y Fiscalía Oriente, vamos a tomar medidas para evitar que algo así vuelva a ocurrir“, agregó Montes.

En la misma línea aseguró que “nos hemos puesto en contacto con la familia afectada y también con la junta de vecinos aledaña, para representarles nuestra preocupación por estos hechos“.

“Conciliar el derecho de las personas a disfrutar de la naturaleza con la conservación del ecosistema y la seguridad de la comunidad, es un desafío que nos convoca a tanto a los vecinos como a las autoridades. Desde hace varios meses estamos en conversaciones con el municipio para buscar una solución a este problema, que permita por un lado el tránsito de las personas, y por otro lado se conserven los atributos medioambientales del sector”, expresó.

Finalmente, Montes adelantó que “las distintas sucesiones propietarias de los predios ubicados en el sector del Cerro Loma Larga en Lo Barnechea estamos comprometidos a encontrar una solución en el más breve plazo”.