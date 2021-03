Seis menores de edad, cerca de las 19 horas del domingo, llegaron hasta un servicentro ubicado en la Ruta 68 en Pudahuel, donde intimidaron con armas de fuego y objetos contundentes a los automovilistas con el propósito de apoderarse de sus automóviles.

De manera preliminar se habla de que fueron sustraídos dos vehículos por los menores, quienes se desplazaban en un automóvil de marca Mercedes Benz sin sus placas patentes.

Una vez se cometió el delito, personal del recinto le prestó ayuda para poder realizar la denuncia. Posteriormente se inició una persecución.

“De repente apareció un auto y se bajaron niños, eran unos niños con armas, y me obligaron a bajar de la camioneta. Al señor de al lado también. Creo que estaban todos armados y me bajé, no puse ninguna resistencia, pero da miedo”, comentó una de las víctimas del robo.

En tanto, el mayor Cristián Tavra, de la 44 Comisaría de Lo Prado, sostuvo “mientras cargaba combustible, es abordado por un grupo de seis sujetos, aparentemente menores de edad, que intimidan por armas de fuego cortas, procediendo a sustraer la camioneta y darse a la fuga por la Ruta 68 en dirección hacia el oriente”.

En ese momento, relató, “se inicia una persecución controlada que duró cerca de 20 minutos, apoyada por un helicóptero. La camioneta sustraída colisiona un poste de alumbrado público. Los tipos se dan a la fuga. Se inicia una persecución de infantería por parte del personal policial lográndose la detención de uno de ellos, menor de edad“.