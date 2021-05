Durante la madrugada de este sábado, delincuentes ingresaron a un domicilio habitado en la comuna de Ñuñoa e intimidaron a sus ocupantes con armas de fuego.

El hecho ocurrió cuando los sujetos forzaron la reja de la casa y luego tocaron la puerta del acceso principal para pedir ayuda. Sin embargo, todo se trataba de un engaño organizado por los asaltantes con el objetivo de acceder a la vivienda con mayor facilidad.

Los individuos amedrentaron al dueño de casa y su conyugue para luego realizar un robo avaluado en más de $40 millones entre especies, elementos tecnológicos, dinero en efectivo y una camioneta que se encontraba en el antejardín.

El asalto fue realizado por cuatro antisociales, pero un quinto integrante los esperaba afuera del domicilio en otro vehículo.

Ricardo Recondo, víctima del robo, detalló que “me enfrenté con ellos tratando de que no entraran a la puerta. Lamentablemente, andaba con calcetines porque estaba descansando en la casa, por lo tanto no tuve mucha tracción para poder cerrar la puerta. Entraron, se llevaron un montón de cosas, fueron muy violentos y me pegaron“.

Al respecto, el subcomisario Juan Villablanca, de la Brigada de Robos Suroriente de la PDI, explicó que “llegaron cinco sujetos quedando uno al volante, en tanto que los restantes cuatro descienden de este accediendo a la casa habitación golpeando la puerta de acceso principal, intimidando con armas de fuego a uno de los residentes, a quien también lo agreden“.

El hecho está siendo investigado por la Brigada de Robos Metropolitana Sur, quienes están realizando el empadronamiento de las cámaras de seguridad y recogiendo los testimonios de vecinos para dar con el paradero de los individuos.