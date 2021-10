Un grupo de tres individuos intentó perpetrar un millonario robo en el Boulevard Marina Arauco a través de un forado realizado en uno de los muros del estacionamiento, colindante con las bodegas de las tiendas afectadas.

En primera instancia, los sujetos ingresaron a un local de venta de artículos electrónicos y sustrajeron cerca de $25 millones en teléfonos, tablets y relojes inteligentes.

No obstante, los artículos de alta gama no fueron el único objetivo de los antisociales, quienes también intentaron robar en una bodega de un local de artículos deportivos, constante en camisetas de fútbol y zapatillas. En ese momento, efectivos policiales de la 1° Comisaría de Viña del Mar los interceptaron in fraganti, frustrando el ilícito y deteniendo a los responsables.

En tanto, la policía logró recuperar todo lo sustraído. Además, incautaron las herramientas utilizadas para cometer el delito.

Cabe señalar que los sujetos cuentan con antecedentes penales previos por robo y hurtos. Por lo mismo, fueron puestos a disposición del Ministerio Público, a la espera de su control de detención y posterior formalización de cargos.