En mayo de 2019, Mirsa Ojeda fue atacada por un vecino en la comuna de Puerto Montt. La agresión le dejó secuelas de por vida: dos dedos amputados, una cicatriz en la cabeza y un trauma que dice no olvidar.

“Todos los días recuerdo su cara de demonio”, cuenta la mujer en declaraciones a Contigo en la Mañana, de Chilevisión.

La condena en contra de José Zuñiga, sujeto que agredió a Mirsa, fue de tan solo siete años. “No puedo vivir tranquila”, señala. “Me hizo mucho daño, no sé que espera la justicia para darle una pena ejemplar a una persona enferma, es súper injusto“, añade.

Esta situación no hace que se sienta tranquila. “Lo más seguro es que salga antes, y cuando salga, vendrá a terminar lo que comenzó. Me llegaron muchas amenazas, me decía que me iba a matar, no puedo vivir tranquila”, sostiene preocupada.

Las secuelas del ataque

El matinal tomó contacto con la mujer, quien explicó lo difícil que han sido los últimos meses. Entre los disintos problemas que mantiene, está el arriendo de su hogar, el cual no puede pagar ya que, asegura, el subsidio de arriendo del Serviu terminó sin aviso.

“Me llama la señora (del arriendo) diciendo que necesita la plata, que tengo que pagar (…). No puedo hacer magia y sacar 250 mil pesos para pagar, hay cero aporte de la municipalidad”, indica, alegando que la pensión de 180 mil pesos mensuales que recibe es insuficiente.

Asimismo, Mirsa cuenta cómo, producto del dolor que siente por las heridas causadas por Zuñiga, sumado a la depresión en la que cayó tras la agresión, ha tenido que tomar diversos medicamentos para intentar seguir con su vida normalmente, los cuales la han hecho subir de peso.

“De no ser por mis hijos no estaría aquí”

A pesar de esto y la ayuda psiquiátrica que está recibiendo, “intenté suicidarme hace 3 meses. No es algo que me pasó y se da vuelta la página, es mucho más complicado. De no ser por mis hijos yo no estaría aquí”, dice.

Por otro lado, van a tener que operarla de la muñeca, nuevamente.

Esto, ya que las otras dos operaciones que le hicieron no pudieron arreglar los problemas que mantiene allí. “No tengo fuerza en la mano, no puedo tomar un pan porque se me cae“, indica. Por la operación, Mirsa no podrá caminar por un par de meses, ya que le sacarán hueso de la cadera para intentar reparar el daño.

Cómo ayudar a Mirsa

Para quienes quieran apoyarla económicamente, pueden hacerlo mediante una transferencia a la Cuenta de Ahorro de BancoEstado: 82360469669, RUT 16.686.494-1.

Lamentablemente, el banco posee un límite de transferencia que puede recibir, por lo que CHV habilitó una cuenta secundaria para poder entregar ayuda: Cuenta Vista, BancoEstado 16686494, con el mismo RUT.