Un nuevo fenómeno que afecta especialmente a mujeres se generó en redes sociales. Se trata de estafas basadas en suplantación de identidad y publicación de imágenes robadas en una popular plataforma para cobrar por material erótico que, en este caso, no existe.

El comisario y psicólogo de la Brigada Investigadora de Cibercrimen Metropolitana de la PDI, Mauricio Araya, explicó a Las Últimas Noticias que “en OnlyFans se permite la venta de imágenes íntimas tras el pago, por ende, roban estas fotos para captar compradores”.

No obstante, el link de estos perfiles falsos lleva a los interesados a efectuar el pago en una imitación de la aplicación OnlyFans. “Inmediatamente solicitan los datos de la tarjeta de crédito para continuar y ver el supuesto contenido”, añadió Araya.

Lee también: 111 detenidos en fiesta clandestina en Colina: Cobraban entrada y Carabineros decomisó drogas y alcohol

Catalina Álvarez, tens y modelo publicitaria, no dudó en denunciar a la PDI cuando supo que estaban utilizando sus fotografías para crear perfiles falsos de OnlyFans. “Pensé en cerrar mi Instagram, pero no puedo. Para mí no solo es mi red social, es mi plataforma de trabajo”.

Del mismo modo, Vaitiare Alarcón, maquilladora y tiktoker, también enfrentó el mismo problema. “Mucha gente me habló diciéndome que había pagado y no les había llegado nada”, explicó.

Lee también: Delito por redes sociales: Cuenta de Instagram los engañó con productos de famosos artistas

Desde la PDI, Araya recomendó revisar la barra de direcciones antes de hacer una transacción y denunciar ante la justicia estos casos ante la Fiscalía.